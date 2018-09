AfD rückt auf Union und SPD im Umfragetief

Gut einen Monat vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen fallen die Parteien der großen Koalition auf ein Umfragetief. Im Sonntagstrend von Emnid für die „Bild am Sonntag“ büßen CDU/CSU einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche ein und kommen auf 29 Prozent. Die SPD verliert zwei Punkte und sinkt auf 17 Prozent. Zusammen sind das nur noch 46 Prozent für die Parteien der großen Koalition - so wenig wie nie zuvor in der Geschichte des Sonntagstrends. Die AfD folgt knapp hinter der SPD mit 15 Prozent auf Platz Drei. Deutliche Warnungen vor der rechtspopulistischen Partei kamen am Wochenende vom Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg. Er sehe in der AfD „Parallelen zum Nationalsozialismus“.