Die jüngsten Vorwürfe russischer Schmiergeldzahlungen an den AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron kosten die AfD einer Umfrage zufolge Zustimmung in der Wählergunst. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD demnach auf 18,5 Prozent, wie „Bild“ (Dienstagausgabe) unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts INSA berichtet. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche. Dagegen gewinnen CDU/CSU und Grüne je einen halben Punkt auf 30,5 Prozent und 13 Prozent hinzu.