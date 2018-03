AfD-Vorsitzende: Alice Weidel traf sich mit Trumps Ex-Berater Steve Bannon

Bannon wollte am Abend in Zürich eine Rede bei einer Veranstaltung der Schweizer „Weltwoche“ halten. Trump hatte Bannon im August 2017 entlassen. Nach Bannons herablassenden Aussagen über Trumps Familie in dem Buch „Fire and Fury“ brach der US-Präsident auch privat mit seinem einstigen Vertrauten. Bannon ist derzeit in Europa, um ein Netzwerk populistischer Bewegungen zu knüpfen.