BAMF-Skandal weitet sich auf stellvertretenden Leiter aus

Zu Beginn der mit Spannung erwarteten Sondersitzung des Innenausschusses erhob der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka schwere Vorwürfe gegen die Bamf-Spitze. Die Vorgänge in Bremen hätten sich nur zu einem Skandal entwickeln können, weil insbesondere die Bamf-Zentrale in Nürnberg und die Leitung weggeschaut hätten. Es handele sich um eine „Mischung aus Schlamperei und Gleichgültigkeit“. Hinweise auf Versäumnisse und Fehlverhalten in Bremen habe es schließlich schon seit Anfang 2014 gegeben.