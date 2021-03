Affären Das profitable Amigo-Netzwerk des Georg Nüßlein

Sauter und Nüßlein sind gute Bekannte. Sauter vertritt im bayerischen Landtag den Wahlkreis Günzburg – eine Stadt, die auch in dem Bundestagswahlkreis von Nüßlein liegt. Und auch Thomas Limberger ist mit beiden CSU-Politikern bekannt. Von Limbergers Firma in Liechtenstein sollen jene 660.000 Euro an Nüßlein geflossen sein, die dieser bislang nicht dem Finanzamt als Umsatzsteuervoranmeldung mitgeteilt hat. An den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und den Durchsuchungen in 13 Orten – unter anderem in Liechtenstein – sind mehr als 30 Beamte beteiligt. Wann die Ermittlungen abgeschlossen sind, sei derzeit noch nicht absehbar, so die Staatsanwaltschaft. Nüssleins Immunität als Abgeordneter ist vom Bundestag einstimmig aufgehoben worden, sein Amt als Fraktionsvize lässt er ruhen. Die bisherigen Vorwürfe weist sein Anwalt als „haltlos“ zurück.