Afghanistan Deutschland brachte eigenes Kriegsgerät vor Taliban in Sicherheit

Dass sich noch deutsche Panzer in Afghanistan befinden, die von den Taliban gekapert werden könnten, gilt in Rüstungskreisen als unwahrscheinlich. Derlei Gerät sei schon vor Monaten oder Jahren aus dem Land abgezogen worden, heißt es.



Der deutsche Teil des deutsch-französischen Rüstungsunternehmens MBDA, der Luftverteidigungssysteme und Lenkflugkörper produziert, schließt einem Sprecher zufolge aus, dass hierzulande hergestellte Waffen des Unternehmens in den Händen der Taliban gelandet sind. Wenn Nato-Partner, an die deutsche Rüstungsunternehmen liefern, solche Waffen weitergeben – etwa an die afghanische Armee – müssten diese Länder das den Unternehmen melden. Das funktioniere zuverlässig. Solche Meldungen hat es laut MBDA aber nicht gegeben.