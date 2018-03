Afrikanische Schweinepest: Die Tierseuche breitet sich aus

Gefürchtet ist der Erreger vor allem bei Landwirten. Ein Ausbruch in Deutschland hätte „erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen“, sagte Schmidt. Für die Schweinehalter, so eine Schätzung des Bauernverbandes, könnte ein Ausbruch der Seuche in Deutschland Verluste in Höhe von zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Mit Folgekosten für die vor- und nachgelagerten Bereiche und die eigentliche Seuchenbekämpfung könnten Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe entstehen.