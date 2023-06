„Wir erneuern damit unseren bürgerlichen Alleinvertretungsanspruch”, heißt es in dem Papier, das am Abend an die Präsidiumsmitglieder verschickt wurde. „Die Union steht für Kurs statt Chaos, für bürgernahe Realpolitik statt ideologischer Moralpolitik.” Die Bundesregierung verschärfe Sorgen anstatt sie ernst zu nehmen: „mit immer neuen Auflagen und Belastungen, mit Verboten und Bevormundung, mit ideologischer Gesellschaftspolitik statt einer Politik für die Gesellschaft, mit Streit in der Ampel statt Stabilität für Deutschland”. „Mehr Debatte und weniger Diktat”, fordert die Union.