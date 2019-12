Agenda für die Bundesregierung Vier Wünsche an die GroKo

Es kommt glücklicherweise nicht oft vor, dass man zum Bürgeramt muss. Einen neuen Pass beantragen, eine Wohnung ummelden oder ein polizeiliches Führungszeugnis abholen – all das fällt in der Regel nur alle paar Jahre an. Aber wenn, dann ist es unnötig kompliziert. Online einen Termin zu vereinbaren, ist zwar mittlerweile in fast allen Städten möglich. Aber das war es dann auch schon. Willkommen in der digitalen Servicewüste Deutschland!