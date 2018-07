Agrarförderung Landwirtschaftsministerin Klöckner besteht auf EU-Fördergeldern für Bauern

10. Juli 2018 , aktualisiert 10. Juli 2018, 21:31 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In der EU gibt es Stimmen, die Agrarfördergelder zu senken. Landwirtschaftsministerin Klöckner will davon nicht wissen – und geht in die Offensive.