Agrarhilfen Staat zahlt seit 2009 in neun Hilfsprogrammen 1,3 Milliarden Euro an deutsche Bauern

Insgesamt stellte der Staat den betroffenen Bauern – zusätzlich zu den regulären Beihilfen – 1,34 Milliarden an Zuschüssen sowie 150 Millionen Euro an Liquiditätshilfen zur Verfügung. Das geht aus einer Übersicht das Bundeslandwirtschafsministeriums hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Besonders profitierten dabei Milchviehbetriebe, die mit hunderten Millionen Euro in Zeiten niedriger Erzeugerpreise gestützt wurden.