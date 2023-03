Agrarministerkonferenz Geschlossen gegen pauschales Schleppnetzverbot

Der Leiter des WWF Wattenmeerbüros, Hans-Ulrich Rösner, kritisierte den Beschluss. Von ihm gehe „ein grundfalsches Signal“ aus: „Meeresschutz ist nur ok, wenn er nicht vor der eigenen Haustür stattfindet. Deutschland darf sich aber nicht nur auf internationaler Bühne für den Schutz der Weltmeere einsetzen, sondern muss längst überfällige Maßnahmen auch in den eigenen Gewässern ergreifen.“ Dazu gehöre auch, Meeresschutzgebiete zu dem zu machen, was sie sein sollten – Schutzzonen, keine Wirtschaftszonen. „Natürlich gehört die Krabbenfischerei zur Nordsee, doch sie kann und muss umweltverträglicher und eben nicht überall betrieben werden.“