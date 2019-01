 Agrarpolitik: Merkel will Bürokratiekosten für Landwirte senken

Viele Landwirte beklagen, dass sie deutlich mehr Zeit am Computer und am Schreibtisch verbringen müssten als noch vor einigen Jahren, um die Auflagen, Nachweispflichten und Kontrollen in ihren Betrieben zu bewältigen. Im vergangenen Jahr gab es auch Kritik daran, dass bürokratische Hürden viele Betriebe von Hilfsmaßnahmen des Bund- und Länderprogramms für von der Dürre in Not geratene Landwirte ausschließen würden.