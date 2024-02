Agrarwirtschaft Tierwohlcent: Özdemirs Idee klingt harmlos, ist aber Volksverdummung

In seiner Not verfiel Özdemir dann auf den Neuaufguss einer alten Idee: der „Tierwohlabgabe“. Vordergründig geht es darum, mit dieser neuen „Fleischsteuer“ eine haltungsgerechte Umrüstung der Ställe zu finanzieren. Im Kern sucht Özdemir aber nach Wegen, um die Gemüter seiner aufgebrachten Klientel in der Landwirtschaft zu besänftigen. Doch obwohl das erste Echo verhalten ausfiel und Lindner darauf verwies, dass der Koalitionsvertrag neue oder höhere Steuern ausschließt, legt Özdemir jetzt nach. Auf Bitten der SPD- und Grünen-Fraktion hat er in seinem Ministerium ein Konzept für einen „Tierwohlcent“ erarbeiten lassen. „Tierwohlcent“ hört sich erst einmal harmlos an. Mein Gott, nur ein Cent! Wer würde nicht gerne einen Cent mehr bezahlen, wenn es den Tieren dafür besser geht?