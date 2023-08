AHK-Chef Hildebrandt „In China braut sich etwas zusammen“

Mit Verlaub, ist das nicht etwas naiv? Nicht nur in China selbst, sondern auch geopolitisch wächst der Druck. US-Präsident Joe Biden hat gerade seine Pläne für ein Outbound Investment Screening vorgestellt, mit dem Investitionen amerikanischer Unternehmen in China strenger kontrolliert und womöglich untersagt werden sollen, auch die EU und Deutschland arbeiten an ähnlichen Plänen und fordern De-Risking ein.

Sie dürfen nicht vergessen, dass es sich bei China um die zweitgrößte Wirtschaftsmacht und momentan noch die Werkbank der Welt handelt, dass weiterhin riesige Wachstums- und Innovationspotentiale aufweist. In Bezug auf das Outbound Investment Screening der US wird es die Spirale des technologischen, aber auch wirtschaftlichen Decouplings zwischen beiden Ländern weiterdrehen – auch wenn man es als De-Risking bezeichnet und aus amerikanischer Sicht sicherlich gerechtfertigt ist.