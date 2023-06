Russland hatte das Manöver mit einem Spionageschiff in der Ostsee beobachtet. Ein Aufklärungstornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann” hatte dieses während der Übung in der Ostsee entdeckt. „Das Schiff lag in internationalen Gewässern, aber eben so in einer Reichweite zu unserem Übungsgebiet, dass man hätte gewisse Frequenzen abhören können”, sagte Gerhartz. Die Übungsteilnehmer hätten darum „gewisse Trainingsfrequenzen benutzt und nicht die Frequenzen, die wir sonst im Ernstfall benutzen würden”. Er sagte: „Wenn am Ende eine wesentliche Erkenntnis da war, dann war es die Erkenntnis, dass wir einsatzbereit sind.”