AKK, Merz und Spahn Favoriten um CDU-Vorsitz wollen Wirtschaft liberalisieren

Kramp-Karrenbauer will „den Menschen auch mal was zutrauen, unnötige Bürokratie abbauen und im Gegenzug eine moderne Verwaltung aufbauen, die sich als verlässlicher Dienstleister versteht“. Bisher sei das oft nicht der Fall. „Wir neigen in Deutschland leider dazu, die Dinge zu 110 Prozent zu regulieren.“ Merz hält die Bürokratie für nicht mehr durchschaubar: „Die Komplexität der Verwaltungen mit ihren diversen Zuständigkeiten müssen wir reduzieren, um gute Bedingungen für die Gestaltung der Digitalisierung zu schaffen.“ Spahn erkennt den Staat als Bremse: „Momentan halte ich den schleppenden Breitband-Ausbau für das größte Hindernis.“