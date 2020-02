AKK-Nachfolge Von Kandidaten und Königsmachern an der CDU-Spitze

Unter Finanzminister Schäuble war der Westfale schonmal Parlamentarischer Staatssekretär, nachdem er im vorigen Kabinett Merkel nicht zum Zuge gekommen war – wohl weil er und die Kanzlerin nicht so gut miteinander können. Der gelernte Bankkaufmann hat ein Netzwerk in die Länder und zu konservativen Politikern anderer Staaten geknüpft. Diese fleißig gepflegten Kontakte könnten ihm beim Sprung an die Spitze helfen.



Nachteil: Seit Beginn seiner Karriere haftet ihm an, dass er offensichtlich mindestens so sehr an die Vermarktung seiner Taten denkt wie an die Ergebnisse selbst. Nicht alle halten ihn für verlässlich. Als Spahn sich nach dem Rückzug Merkels von der Parteispitze 2018 zügig selbst für den Parteivorsitz ins Spiel brachte, blieb die Unterstützung in der Partei gering.