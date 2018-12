AKK wird CDU-Parteivorsitzende Kurs halten statt großer Aufbruch

Nun also beginnt die Zeit von Annegret Kramp-Karrenbauer in der ersten Reihe. Früher als Ministerpräsidentin stand sie für eine arbeitnehmerfreundliche und eher aufs Soziale ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Sie selbst sagt dazu, sie habe immer bedacht, dass sie sowohl den Manager bei Ford im Saarland ansprechen müsse wie auch den Ford-Arbeiter am Band. Und Länder in einem harten Strukturwandel wie einst das Saarland und vergleichbar auch in Ostdeutschland bräuchten eben staatliches Geld, um zu investieren und Brüche abzumildern. Früher hat sie mal einen höheren Spitzensteuersatz gefordert mit dem Hinweis auf den sozialen Ausgleich und kostspielige Aufgaben des Staates.