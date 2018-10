Aktion Ende Gelände Fast 190 Festnahmen bei Anti-Kohle-Protest im Rheinischen Revier

Bei dem Einsatz wurden 14 Polizisten verletzt. Am Ende verhinderte ein Lokführer mit seiner schnellen Reaktion am Sonntagnachmittag einen schweren Unfall. Zwei dunkel gekleidete Männer hatten sich an ein Gleis gekettet, als ein RWE-Triebwagen näherkam. Darin saßen 40 Demonstranten, die die Polizei nach einer Gleisbesetzung in Gewahrsam genommen hatte. Nach einer Notbremsung kam der Triebwagen zehn Meter vor den Angeketteten zum Stehen. Der Fahrer erlitt einen Schock.