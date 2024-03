Aktion zum Weltfrauentag Deutsche Bahn: Nix geht, aber das politisch korrekt

Da hat sich das Bahn-Management was Schönes ausgedacht: „Anlässlich des Frauentags“ sollte die Bahn den „Female ICE“ mit einem „speziellen Branding“ auf die Schiene schicken, von Berlin nach Frankfurt, mit ausschließlich weiblichem Personal. Für Donnerstag – vermutlich, weil der eigentliche Frauentag heute in Berlin Feiertag ist – lud sie zur großen Sause, inklusive „Keynote“ am Gleis von Bundesfamilienministerin Lisa Paus („Frauen in der Politik – Chancen und Herausforderungen“). Anschließend Fototermin, und – so Gott will – um 9.26 Uhr Abfahrt nach Frankfurt.