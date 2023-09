Aktivismus Deutschlandweite Klima-Proteste an fast 250 Orten

15. September 2023 | Quelle: dpa

Zum inzwischen 13. globalen «Schulstreik fürs Klima» dürften in den Millionenstädten besonders viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenströmen. Bild: Bild: dpa

Mit Demonstrationen an fast 250 Orten in Deutschland will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future heute von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung einfordern. Rund um den Globus sind Hunderte weitere Kundgebungen und sogenannte Klimastreiks an Schulen geplant - mit der Forderung eines zügigen Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas. „Nie war es deutlicher als in diesem Sommer: Wir erleben live die Verschärfung der Klimakrise und gleichzeitig eine Regierung ohne klimapolitischen Plan”, sagte die Aktivistin Annika Rittmann der Deutschen Presse-Agentur.