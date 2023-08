Aktivismus Klima-Protest in Pinguinkostümen am Sylter Flughafen

25. August 2023 | Quelle: dpa

Als Pinguine verkleidete Aktivistin versuchen den Flughafen auf Sylt zu blockieren. Bild: Bild: dpa

Mehrere Klimaaktivisten in Pinguinkostümen haben am Freitagmorgen versucht, den Flughafen auf Sylt zu blockieren. Dabei seien einige von ihnen auf das Gelände des Flughafens gelangt, sagte eine Polizeisprecherin in Flensburg. Insgesamt handele es sich um 15 Menschen, wie viele von ihnen auf dem Gelände waren, konnte die Sprecherin nicht sagen.