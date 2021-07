Aktuelle Corona-Lage Merkel: „Es wird keine Impfpflicht geben“

Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt eine Impfpflicht wie in Frankreich oder Italien ab. „Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen wie Frankreich“, sagte Merkel am Dienstag nach einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in Berlin.