Aktuelle Corona-Lage: Spahn erwartet „traurigen Höhepunkt“ rund um Weihnachten – RKI-Chef Wieler sieht keine Trendwende

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnt vor dem Eindruck, dass der Trend steigender Infektionszahlen in Deutschland gebrochen sei. „Im Gegenteil“, sagte Wieler am Freitag bei der letzten gemeinsamen Pressekonferenz mit dem noch amtierenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin.