Aktuelle Coronalage Spahn warnt vor Übermut bei Corona-Lockerungen: „Entweder man wird geimpft, oder man wird infiziert“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat trotz der aktuell zu verzeichnenden leichten Entspannung in der Coronalage zu weiterer Vorsicht gemahnt. Mit sinkenden Infektionszahlen und auf den Intensivstationen gehe „alles in die richtige Richtung“, sagte der Politiker am Mittwoch in Berlin auf einer Pressekonferenz, an der auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, teilnahmen. Es gelte nun aber, sehr aufzupassen, dass Zuversicht nicht zu Übermut werde und es kein Zuviel an Kontakten und Lockerungen gebe.