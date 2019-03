Alarmierende Feinstaub-Studie „Der Diesel ist nicht das Problem“

Was genau richtet Feinstaub im Körper an?

Wenn der Mensch Feinstaubpartikel einatmet, gehen die in die Lunge. Größere Teilchen können dort Entzündungen auslösen. Kleinere Teilchen unter 2,5 Mikrometer und Ultrafeinstaub gelangen durchs Lungenepithel weiter in die Blutbahn und werden von den Gefäßen aufgenommen. Dort können sie Entzündungen und Gefäßverkalkungen auslösen. Es ist der gleiche Mechanismus wie bei den anerkannten Risikofaktoren. Die Folgen sind vor allem Herzerkrankungen, aber auch Bluthochdruck, Diabetes und Schlaganfälle.