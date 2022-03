Alisher Usmanow Der Oligarch und die Unruhe am Tegernsee

Die Villa in der Fischerstraße 12, wo Usmanow sich zuletzt aufgehalten haben soll, reiht sich zumindest von außen nahtlos ein in dieses Biedermeier am See. Aus einem Kamin steigt Rauch. Wenn der Abflug seines Airbus A340 am Montagabend in München kein Ablenkungsmanöver war, ist Usmanow inzwischen außer Landes. Hält ihm da jemand die Hütte warm? Oder wärmt sich das Sicherheitspersonal am offenen Kamin? Hinter der dichten Hecke, die wie mit der Nagelschere getrimmt wirkt, bleibt alles ruhig. Obwohl das Grundstück in diesen Tagen Neugierige anzieht und es bis zum Tor auf dem öffentlichen Uferweg zugänglich ist. Manche erinnern sich daran, oder haben gelesen, dass an der Adresse einst SS-Führers Karl Wolff lebte, ein Adjutant von Heinrich Himmler. Jetzt also ein Handlanger Putins.