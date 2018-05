Allensbach-Umfrage Deutsche unterschätzen Hartz-IV-Leistungen

Arbeitsleistung müsse nach dem Willen der meisten Befragten ein höheres Einkommen garantieren als staatliche Transfers, sagt Renate Köcher, Geschäftsführerin des Allensbach-Instituts. „Das Prinzip des gleichzeitigen Förderns und Forderns, das in der Politik zuletzt teilweise infrage gestellt wurde, ist in der Gesellschaft nicht umstritten“, so Köcher. Allerdings haben sich die Vorstellungen der Bürger darüber, wann jemand arm sei, gewandelt.