Allgemeine Dienstpflicht Die Wehrpflicht wieder einführen? Das geht nicht weit genug!

„Ask not what your country can do for you“, hat US-Präsident John F. Kennedy 1961 gesagt: Frag nicht, was Dein Staat für Dich tun kann! „Ask what you can do for your country!“ Dieses gesellschaftliche Paradigma, das hierzulande mit der Aussetzung von Wehr- und Ersatzdienst leichtfertig aufgegeben wurde, gilt es wiederzuerwecken und dem überbordenden Individualismus entgegenzusetzen, der in der vergangenen Dekade zu einer immer egozentrischeren Gesellschaft geführt hat.