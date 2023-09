Als Rentner arbeiten Was die CDU bei der „Aktivrente“ vor hat

Wer in Rente geht, muss nicht aufhören zu arbeiten. Übersteigen allerdings Rente und Einkommen den Grundfreibeitrag, werden Steuern fällig. Das will die CDU nun ändern: Die Christdemokraten wollen Älteren steuerfreies Weiterarbeiten in der Rente bis zu einer Grenze von 2000 Euro im Monat ermöglichen. Den Vorschlag für eine entsprechende „Aktivrente“ untermauerte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in Berlin mit der Vorlage eines Rechtsgutachtens.