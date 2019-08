Alte Heizung raus, Fördermittel rein Austausch der Heizung – diese Fördermittel gibt es

Viele davon ließen sich auf Gas umstellen. Laut Studie des Heizungsbranchenverbands BDEW liegen 2,1 von 5,8 Millionen Wohngebäude mit Ölheizungen in einem Gebiet mit Gasnetz. Mit der Umstellung von Gas auf Öl ließen sich bei diesen Häusern 14 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Würden alle Ölheizungen durch moderne, umweltfreundliche Anlagen ausgetauscht, wären es 30 Millionen Tonnen CO2 jährlich weniger, so der BDEW. Das klingt viel, ist aber gemessen an den gesamten Emissionen von 869 Millionen Tonnen in Deutschland im vergangenen Jahr überschaubar.