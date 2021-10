Alte Wähler vs. junge Generation: Wer über Deutschlands Zukunft entscheidet – und wer es sollte

Übrigens: Schon etwa nach dem ersten Drittel einer durchschnittlichen Lebenszeit wird das Gehirn wieder langsamer, Zellen sterben ab, die Synapsen bauen nicht mehr ständig neue Verbindungen. Alles wird dann so langsam. Langsamkeit aber können wir nicht gebrauchen, sondern Tatendrang: Für das Klima und damit für eine aussichtsreiche ökonomische Zukunft.



Mehr zum Thema: Sie diskutieren bei Pasta und Painkillern, streiten und tasten sich heran an die Macht: Der Politnachwuchs von Grünen und FDP trifft sich schon seit Jahren und lotet Gemeinsamkeiten aus. Ihr Programm soll zu Fans von Fridays for Future genauso passen wie zu Trade-Republic-Jüngern.