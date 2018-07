Altenpflege: Bundesarbeitsminister Heil fordert Arbeitgeber zu Tarifverträgen auf

Die Bundesregierung hatte am Dienstag eine Aktion gegen den Fachkräftemangel in der Pflegebranche gestartet. Laut Bundesagentur für Arbeit kommen auf 100 offene Stellen 28 arbeitslos gemeldete Altenpfleger. In keinem anderem Wirtschaftsbereich kommen auf offene Stellen so wenige Jobsuchende. Ähnlich knapp ist das Arbeitsangebot nur bei Lokführern: Dort kommen auf 100 offene Stellen 36 Arbeitslose.