Alternde Gesellschaft „Ruhestand der Babyboomer gefährdet den Wohlstand“

- Früheren Neubaugebieten droht Leerstand: „Viele Babyboomer erfüllten sich ... ihren Traum vom Eigenheim. Sie zählten damals zu den klassischen Suburbanisierern, die es in den 1970er und 1980er Jahren in die Speckgürtel vor die Tore der großen Städte zog. Die Bewohner dieser mittlerweile in die Jahre gekommenen Neubauviertel werden nun gemeinsam alt, ihr Nachwuchs ist längst ausgezogen und bald stellt sich die Frage, wie lange die Menschen noch in ihren Häusern wohnen wollen oder können. Viele dieser Immobilien ... sind schlecht an öffentliche Versorgungsangebote angebunden und könnten bald in großer Zahl zum Verkauf stehen. In weniger begehrten Regionen droht dann ein Preisverfall...“. Kommunen sollten, so Klingholz, „altersgerechte Angebote für diejenigen schaffen, die bleiben wollen und herausfinden, wie und ob die Viertel für neue Zuzügler attraktiv gemacht werden können. Im schlimmsten Fall müssen sie sogar den Rückbau ganzer Viertel planen, um den Markt zu bereinigen und einen Leerstand zu verhindern, der diese Wohngebiete noch weiter abwertet.“