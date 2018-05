Alters- und Hinterbliebenenrente Renten-Ausgaben haben sich seit 1992 fast verdoppelt – der BIP-Anteil blieb fast unverändert

21. Mai 2018 , aktualisiert 21. Mai 2018, 14:58 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Seit 1992 haben sich die Rentenausgaben in Deutschland auf 355,1 Milliarden Euro fast verdoppelt. In 25 Jahren stieg der Anteil am BIP aber kaum.