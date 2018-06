Altersabsicherung: Renten steigen deutlich

„Schaut man sich die Anpassungen in den letzten fünf Jahren an, so sind die Renten im Westen um insgesamt 13,8 Prozent und im Osten um 19,2 Prozent gestiegen“, sagte Roßbach. „Diese Zahlen verdeutlichen einmal mehr die Leistungskraft der gesetzlichen Rente als tragende Säule der Alterssicherung.“