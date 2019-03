Altersarmut: Hubertus Heil wirft CSU unzulänglichen Grundrenten-Vorstoß vor

Heil will dagegen, dass alle kleinen Renten ab einer bestimmten Schwelle und nach mindestens 35 Beitragsjahren aufgewertet werden. Der Vorsitzende der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, kritisierte in der „Bild am Sonntag“: „Mit dem Vorschlag der SPD, bei der Grundrente keine Bedürftigkeitsprüfung durchzuführen, würden wir zukünftig zusätzlich zehnmal so viel Geld in neue Sozialausgaben stecken wie in die Forschung an künstlicher Intelligenz.“