Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte im Dezember in einem Interview eingeräumt, langfristig sei eine dreistellige Milliardensumme für Finanz-Anlagen nötig, so dass mit den Erträgen Rentenbeiträge und -niveau stabilisiert werden können. Zur Finanzierung solch hoher Summen gebe es bereits Ideen, sagte Lindner damals, ohne konkret zu werden. An diesem Freitag will sich Lindner in Berlin zu dem Thema äußern.