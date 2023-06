Altersversorgung Digitale Rentenübersicht ab Freitag online

28. Juni 2023 | Quelle: dpa

Das Portal solle dabei helfen, die zukünftige individuelle Situation im Rentenalter einschätzen zu können. Bild: Bild: dpa

Die geplante digitale Rentenübersicht geht nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung an diesem Freitag online. Auf der Plattform rentenuebersicht.de sollen Bürger künftig einen Gesamtüberblick über ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge erhalten und sich so über die im Alter zu erwartende Finanzsituation informieren können. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) in Berlin mit.