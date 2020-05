Altersversorgung Kretschmer dringt auf Grundrente und weist Kritik aus eigenen Reihen zurück

Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer dringt entgegen des Widerstands in seiner Partei auf einen Beschluss der Grundrente. „Der Staat hat sie zugesagt und deshalb sollten wir aufhören, die Grundrente immer wieder neu zu diskutieren“, sagte Kretschmer der „Bild am Sonntag“. „Sie muss jetzt beschlossen werden und in Kraft treten. Das ist gerade für die Menschen im Osten wichtig.“