Altersvorsorge Die Rentenlüge lebt weiter

Was der Koalitionsvertrag darüber hinaus nennt, um die Rente „generationengerecht abzusichern“, ist jedoch leider eine Farce: Deutschland soll im kommenden Jahr in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. In der Theorie ist das ein vielversprechendes Modell: Die gesetzliche Rente könnte dann in Zukunft über Aktien und Anleihen auch von Wohlstand und Produktivität in aller Welt profitieren. In Schweden beispielsweise wird die gesetzliche Rente zusätzlich zum Umlagesystem schon seit gut 20 Jahren durch einen mit einem Plus von im Schnitt 17 Prozent pro Jahr seit 2011 sehr erfolgreichen (und dabei günstigen) Aktienfonds ergänzt.