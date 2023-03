Altersvorsorge Minister Heil: Rentenbeiträge steigen erst nach 2025 leicht

05. März 2023 | Quelle: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die gesetzliche Rente «langfristig stabilisieren». Bild: Bild: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat versichert, dass der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung auch nach dem Auslaufen der bis 2025 geltenden Obergrenze nicht rapide in die Höhe schnellen wird. „Erst in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre wird der Satz leicht ansteigen”, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Mein Ziel ist, auch danach einen zu starken Anstieg zu verhindern”, so Heil weiter.