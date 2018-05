Altersvorsorge: Warum es schwierig wird, die Zukunft der Rente zu sichern

Auf dem Papier ist die gesetzliche Rente in Deutschland zumindest derzeit in ordentlicher Verfassung. Die gute Lage am Arbeitsmarkt verschafft der Rentenkasse üppige Einnahmen, dank Rücklagen von mehr als 30 Milliarden Euro konnte der Beitragssatz zum 1. Januar auf 18,6 Prozent gesenkt werden. Für Ruheständler in Deutschland waren zuletzt kräftige Rentenerhöhungen drin. Doch spätestens Mitte des kommenden Jahrzehnts, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer aus dem Arbeitsleben ausscheiden, stößt das bisherige System an seine Grenzen.