Altersvorsorge Wohin steuert die Ampel bei der Rente? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was haben SPD, Grüne und FDP an Neuem in der Rente vor?

Zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und -beitragssatz wollen die Ampelpartner in eine teilweise Kapitaldeckung der Rentenversicherung einsteigen. Geld soll also auf dem Kapitalmarkt angelegt werden. Heute wird die Rentenversicherung vor allem aus Beiträgen und Steuermitteln finanziert. In einem ersten Schritt soll der Rentenversicherung laut Sondierungspapier im kommenden Jahr ein Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zukommen. Wie es dann damit weitergehen soll, ist bisher offen.