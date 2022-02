Altersvorsorgepflicht für Selbstständige 30 Jahre lang 550 Euro pro Monat einzahlen – für eine Rente in Höhe der Grundsicherung

Um also eine Bruttorente von 933 Euro zu erzielen, müssten Selbstständige nach derzeitigem Stand 45 Jahre lang monatlich 370 Euro einzahlen, rechnet die DRV vor – damit erreichten sie eine künftige monatliche Rente von etwa 21 Euro pro Beitragsjahr. Wollten Selbstständige dieses Niveau in 30 Jahren erreichen, müssten ihre jährlichen Beiträge ihnen etwa 31 Euro monatliche Rente einbringen. Dafür müssten sie 30 Jahre lang etwa 550 Euro pro Monat in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Das sind insgesamt knapp 200.000 Euro – die Rentenzahlungen eben nur auf Höhe etwa der Grundsicherung einbringen, also dem geforderten Minimum. Für künftige Selbstständige wird sich daher die Frage stellen, ob sie von der Wahlmöglichkeit Gebrauch machen und lieber – weil einträglicher – privat vorsorgen.