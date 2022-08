Altervorsorge Lindner will noch dieses Jahr Konzept zur Aktienrente vorlegen

Finanzminister Christian Lindner will noch in diesem Jahr ein Konzept für die geplante Aktienrente vorlegen. Dabei könne das schwedische Rentensystem Deutschland als Vorbild dienen, sagte der FDP-Politiker am Freitag nach einem Besuch in Stockholm. „Die Anlage am internationalen Kapitalmarkt bringt den Schweden ein echtes Rentenplus. Das ist eine Inspiration für uns.“