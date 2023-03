Altkanzler Schröder bleibt in SPD-Verfahren ohne Parteistrafe

02. März 2023 | Quelle: dpa

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Bild: Bild: dpa

Die Russland-Nähe von Altkanzler Gerhard Schröder hat weiter keine Parteistrafe der SPD zur Folge. Die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover wies Anträge mehrerer SPD-Gliederungen in zweiter Instanz in einem Beschluss zurück, der der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.