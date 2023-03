Von der Parteibasis in Hannover ist derweil zu hören, das öffentliche Interesse am Schröder-Verfahren sei größer als das der Genossen selbst. Da stünden andere Themen im Vordergrund als der Umgang mit dem Altkanzler. Klar ist aber auch: Als das Verfahren vor gut einem Jahr losging, waren beide Haltungen - pro und contra Schröder - in der SPD zu finden. Und viele Mitglieder sahen die Erfolgsaussichten derer, die Schröder loswerden wollten, als gering an.