Altlast aus der Ära von Gesundheitsminister Spahn: Muss der Bund 420 Millionen Euro für Masken nachzahlen, die keiner brauchte?

Als die Masken wenig später eintrafen, zweifelten die Beamten, die zuvor händeringend nach Masken gesucht und mit anderen Großkonzernen und Logistikunternehmen andere große Verträge geschlossen hatten, die Verträge aus dem Open-House-Verfahren an. Die Masken hätten Mängel oder seien zu spät geliefert worden, hieß es zur Begründung. Aus Sicht der Kläger sind diese Erklärungen nur vorgeschoben, um nicht zahlen zu müssen.



Joachim Lutz aus Offenburg ist einer von drei Klägern, die vor das Kölner Verwaltungsgericht gezogen sind, um Einsicht in die Vorgänge im Ministerium im März und April 2020 zu bekommen. Sie wollen wissen, wer wann was gemacht und kommuniziert hat. Fällt der Richterspruch an diesem Donnerstag für sie positiv aus, erhoffen sie sich davon eine Signalwirkung für die eigentlichen Prozesse in Bonn.